تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات للمتعاملين الأجانب

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات للمتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، كما واصلت أحجام التداول تراجعها، وبلغت 115 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2308 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 18610 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 657 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1678 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.