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الوطنية للانتخابات: العالم يشهد على نزاهة وشفافية الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:51 م
الوطنية للانتخابات: العالم يشهد على نزاهة وشفافية الاستفتاء على الدستور المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن الهيئة سهلت مهمة منظمات المجتمع المدنى المتابعة لعملية الاستفتاء سواء المحلية أو الدولية ، مشيرا إلى أن هذه المنظمات ليس لها أن تتدخل فى سير العملية ، وقال إن هذه المنظمات سترسل تقاريرها إلى الهيئة بعد الانتهاء من العملية.
 
وحول الشائعات ومحاولة تسوية الاستفتاء ، قال الشريف ، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا ،  انها محاولات كثيرة ولكنها غير مؤثرة لأنه يتضح أمام العالم مدى نزاهة عملية الاستفتاء والضمانات الكثيرة لشفافيتها من بينها وجود قاضى على كل صندوق ، والحبر الفسفورى ، ومتابعة المنظمات الدولية للعملية ، مشيرا الى أن  ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا عن ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة لمن لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء غير صحيح.
 
وأكد الشريف ، إلى أن غرفة عمليات الهيئة ، تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بالاستفسارات من المواطنين ، وعن الشكاوى قال الشريف ،  أنه تم إحالة شكوى للنيابة العامة وهو الشخص الذى تم ضبطه بمدرسة بالنزهة وهو يحاول سرقة بطاقة الاقتراع.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 

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