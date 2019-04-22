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الإثنين، 22 أبريل 2019 09:57 ص
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السلطات الكندية تجلى أكثر من 1500 شخص بسبب الفيضانات شرق البلاد

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:11 ص
السلطات الكندية تجلى أكثر من 1500 شخص بسبب الفيضانات شرق البلاد الفيضانات فى كندا
أوتاوا(أ ش أ)
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أجلت السلطات الكندية أكثر من 1500 شخص من منازلهم ونشرت حوالى 600 عسكرى لتقديم المساعدة لحكومتى مقاطعتى كيبيك ونيو برونسويك بسبب الفيضانات شرق البلاد .

وقال الناطق باسم الدفاع المدنى إيريك هود - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الاثنين "قامت العديد من البلديات بحشد متطوعين وتوزيع 500 ألف من أكياس الرمل لإقامة سدود أو حماية مساكن فى المناطق المهددة".

يذكر أنه منذ أيام ضربت فيضانات ربيعية ناجمة عن ذوبان الثلوج، شرق كندا بأكمله، من نهر واتاوى فى شرق مقاطعة أونتاريو إلى نهر سان جان فى نيو برونسويك مرورا بنهر سان لوران وروافده فى جنوب كيبيك.

وتخشى السلطات تكرار الفيضانات الكارثية التى حدثت فى 2017 فى مقاطعة كيبيك.

 


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