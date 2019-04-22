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الدفاع الروسية: إعلان واشنطن اجتثاث "داعش" فى سوريا غير واقعى

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:23 م
الدفاع الروسية: إعلان واشنطن اجتثاث "داعش" فى سوريا غير واقعى ألكساندر فومين نائب وزير الدفاع الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أكد نائب وزير الدفاع الروسى ألكساندر فومين، اليوم الاثنين، أن الأمن لم يستتب بعد فى الضفة الشرقية لنهر الفرات فى سوريا، رغم إعلان واشنطن دحر تنظيم "داعش" والحل هو استعادة سيطرة الحكومة على المنطقة.

وقال فومين - فى تصريح خاص لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية -: "بالفعل لا تزال منطقة شرق الفرات غير هادئة.. تأكيد الولايات المتحدة أنها قضت على (داعش) لا يتطابق تماما مع الواقع، فبقايا التنظيمات المسلحة وبنيتها التحتية لا تزال موجودة، وتؤكد ذلك هجمات الإرهابيين من حين إلى آخر".

وأضاف "نعتقد أنه ينبغى وقف تأييد المسلحين وإعطاء الفرصة للقوات الحكومية السورية لاستعادة السيطرة على أراضيها من الإرهابيين، إن لم يتحقق ذلك لن يتلاشى، بالطبع خطر احتمال عودة (داعش)"، داعيا الجميع إلى إدراك أنه كلما توقف دعم الإرهابيين، تبددت أسباب القلق بشأن عودة الإرهاب.

 


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