الخارجية الأمريكية تناشد مواطنيها فى سريلانكا ضرورة توخى الحذر

واشنطن أ ش أ

جددت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مطالبتها مواطنيها الموجودين فى سريلانكا بتوخى الحذر بسبب الأحداث الارهابية التى شهدتها البلاد .

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الانجليزية أن الخارجية الأمريكية أوضحت فى بيان أن جماعات إرهابية - لم تحددها - تواصل تدبير مؤامرات لتنفيذ اعتداءات إرهابية محتملة فى سريلانكا، وذلك فى أعقاب التفجيرات التى وقعت أمس الأحد فى بعض الكنائس والفنادق فى كولومبو والتى أسفرت عن مصرع أكثر من 300 شخص.

وكانت الخارجية الامريكية قد أعلنت أمس سقوط قتلى أمريكيين خلال هذه التفجيرات .