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إقبال كثيف على لجان الجيزة فى آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:42 ص
إقبال كثيف على لجان الجيزة فى آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبال كثيف على لجان الجيزة
رامى جابر
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استمر إقبال المواطنين بكثافة على اللجان المخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالجيزة، فى اليوم الثالث وآخر الأيام المخصصة للاستفتاء على الدستور.
 
 
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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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