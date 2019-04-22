إقبال على لجان كفر الشيخ والمحافظ يناشد المواطنين النزول فى الساعة الأخيرة من الاستفتاء

توافد عدد كبير من المواطنين بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور فى اللحظات الأخيرة من نهاية ايام الاستفتاء، مرددين الأغانى الوطنية، كما اقبلت السيدات بالزغاريد وهتفات "تحيا مصر" للإدلاء بأصواتهن، وتفقد محافظ كفر الشيخ لجان مدينة كفر الشيخ والرياض وسيدى سالم.
وناشد الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، جموع الناخبين للخروج فى الساعة الأخيرة المتبقية للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان " انزل وشارك دى بلدك".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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