إعلان أسماء الفائزين بجائزتى النيل والدولة التقديرية فى العلوم والتكنولوجيا 2018

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز النيل فى العلوم، وهما جائزتين تقدر قيمتهما بـ 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، أولها جائزة العلوم، التى فاز بها جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب - جامعة الأزهر، بينما جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة، وهو نبيل عبد الباسط ابراهيم سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث.

وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018، أن الفائزين بجوائز الدولة المتقدمة فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2018، هم عشر جوائز تقدر بـ 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية.

وانطلقت منذ قليل الدورة (173) لمجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

ويتم خلال المجلس إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، كما سيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المرأة لعام 2018، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2019 والتى تمنحهم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنوياً.