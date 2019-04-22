video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسقف شبين القناطر يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:36 م
أسقف شبين القناطر يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الاستفتاء
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
إضافة تعليق

أدلى نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بصوته أمام لجنة مدرسة أبو زعبل البلد الابتدائية التابعة لمركز الخانكة، وذلك في إطار حرصه على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد "الأنبا بطرس" أنه شدد على ضرورة خروج كل أبناء الكنيسة للقيام بهذا الواجب الوطنى نحو وطننا العزيز مصر، وذلك لظهور مصر بالمظهر اللائق أمام العالم كله.

 

ودعا "الأنبا بطرس"، جموع الشعب المصري للخروج للاستفتاء والإدلاء بأصواتهم من أجل رفع اسم مصر قائلا "إن الخروج للاستفتاء واجب وطني وفرض على كل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وخارجها.

 

 قد فتحت، لجان الانتخابات أبوابها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الاستفتاء (2)
أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الاستفتاء

 

أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الاستفتاء (1)
أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الاستفتاء

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"شباب القليوبية" تنظم مسيرة بعلم طوله 50 مترا بالقناطر الخيرية للمشاركة بالاستفتاء

محافظو الوادى الجديد وأسوان والسويس وبورسعيد والقليوبية يتفقدون اللجان

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

اخبار القليوبية




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة