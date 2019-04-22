أسقف شبين القناطر يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

أدلى نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بصوته أمام لجنة مدرسة أبو زعبل البلد الابتدائية التابعة لمركز الخانكة، وذلك في إطار حرصه على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد "الأنبا بطرس" أنه شدد على ضرورة خروج كل أبناء الكنيسة للقيام بهذا الواجب الوطنى نحو وطننا العزيز مصر، وذلك لظهور مصر بالمظهر اللائق أمام العالم كله.

ودعا "الأنبا بطرس"، جموع الشعب المصري للخروج للاستفتاء والإدلاء بأصواتهم من أجل رفع اسم مصر قائلا "إن الخروج للاستفتاء واجب وطني وفرض على كل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وخارجها.

قد فتحت، لجان الانتخابات أبوابها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الاستفتاء