أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 22-4-2019.



إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بنك الكويت الوطنى-مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للأسواق الحرة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 562 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف شديد فى السيولة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 805.019 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 72.5 مليون ورقة مالية بقيمة 340.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.16%، والعرب على 15.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.74%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 17 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.8 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2306 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18564 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 650 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 22.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 31.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 10.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.90%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 29.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 18.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%