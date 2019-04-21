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25 صورة تلخص الساعة الأولى لتصويت المصريين فى جدة على استفتاء تعديل الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 10:26 ص
25 صورة تلخص الساعة الأولى لتصويت المصريين فى جدة على استفتاء تعديل الدستور قنصل مصر فى جدة وسط المواطنين
كتب محمد تهامى زكى
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واصل أبناء الجالية المصرية فى مدينة جدة بالسعودية، الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج.

المصريون فى جدة (1)
 

 

واستقبل المواطنين، السفير حازم رمضان، القنصل العام لمصر فى جدة، الذى يحرص على تسهيل عملية التصويت وتذليل كافة العقبات أمامهم، فيما أعرب المصوتون عن سعادتهم بالمشاركة فى العرس الوطنى والمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية.

 

المصريون فى جدة
 

وحرص أبناء الجالية على رفع العلم المصرى خلال إجراء عملية التصويت مرددين الهتافات الوطنية، كما لم يمنع الاستفتاء حضور كبار السن على الكراسى المتحرجة لأداء الدور الوطنى تجاه بلدهم.

 

المصريون فى جدة (4)
 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

المصريون فى جدة (3)
 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

المصريون فى جدة (5)
 

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

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