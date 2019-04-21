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وزير دفاع سريلانكا: تمكنا من تحديد هوية منفذى التفجيرات

الأحد، 21 أبريل 2019 01:44 م
وزير دفاع سريلانكا: تمكنا من تحديد هوية منفذى التفجيرات موقع التفجير فى سريلانكا
كولومبو(أ ش أ)
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أعلن وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات التى أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وقال فيجواردينا - فى تصريح للصحفيين نقلته شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الأحد "إنه سيتم اعتقال المتورطين فى هذا الحادث الإرهابى فى أقرب وقت ممكن".

وفى سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سريلانكية محلية نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت قيام شخصين اثنين بتأجير غرفة فى فندق شانجريلا فى كولومبو أمس السبت، حيث وقع أحد الانفجارات فى وقت لاحق.

وأظهرت لقطات للمراقبة بالفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن المشتبه بهما فجرا قنابل فى مقهى وممر فندق، ويعتقد المحققون أنه تم استخدام المتفجرات من طراز (سى-4)، ومازالت جنسية المشتبه بهم مجهولة والتحقيقات جارية.

وكان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه قد تعهد، فى وقت سابق اليوم، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئولين عن سلسلة التفجيرات المتزامنة التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو "بغض النظر عن مكانتهم".

 


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