video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يتوجه للفيوم لمتابعة انسداد تغطية بحر ترسا فى مركز سنورس

الأحد، 21 أبريل 2019 03:18 م
وزير الرى يتوجه للفيوم لمتابعة انسداد تغطية بحر ترسا فى مركز سنورس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

توجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اليوم ، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى وعدد من قيادات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم.

وتفقد الوزير خلال الجولة الانسداد الذى حدث بالتغطية الكائنة على بحر ترسا بقرية ترسا مركز سنورس، مما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه أمام التغطية ونظرا لوجود منازل حول موقع التغطية بمناسيب منخفضة بدرجة كبيرة عن مناسيب التغطية، حيث تسربت بعض المياه إلى عدد من المنازل الكائنة بمناطق منخفضة بجوار التغطية، وعليه قامت سيارات الحماية المدنية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسحب تلك المياه من كافة المنازل المتضررة.

واطمأن عبد العاطى، على أعمال التسليك والتطهيرات التى قامت وكالة الوزارة بالفيوم بتنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث تم إبلاغ الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم فجر أمس السبت بوجود انسداد بالتغطية، وعلى الفور توجه فريق عمل من المسئولين والمهندسين بكافة المعدات التابعة للرى، وتبين وجود انسداد فى بداية التغطية مباشرة بطول 6 متر نتيجة لقيام بعض الأهالي بإلقاء المخلفات الزراعية الصلبة من جزوع نخيل وغيرها داخل المجرى المائى.

كما تم استدعاء 3 حفار شاكوش من معدات إدارة الرى بالموقع وتم تكسير الجزء المسدود بالتغطية بالتعاون مع رجال الحماية المدنية والوحدة المحلية بسنورس.

ووجه وزير الرى جميع أجهزة الوزارة المعنية بسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية والشعبية للسير فى إجراءات فتح مواسير التغطية من الجزء العلوى للمواسير لعدم تكرار كتم هذه المواسير ووجه سيادته بعمل سور بالبرين فى مسافة التغطية بعد ذلك وكذلك فى باقى الطول للكتلة السكنية بالقرية قرية ترسا محل الشكوى.

 الجدير بالذكر أن التغطيات من الأعمال الصناعية التى تسبب العديد من المشاكل على الرغم من الطلبات الكثيرة من الأهالي والنواب لتغطية الترع والمصارف وقد اشتكى المواطنون بالرغم من ذلك من تلك المشاكل وطالبوا بإزالة تلك التغطيات لما لها من أضرار.

وتُهيب وزارة الموارد المائية والرى بالمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة في المجاري المائية لما له من بالغ الأثر على الصحة العامة وبما يترتب علية من إعاقة لسريان المياه وتلوثها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الرى يدلى بصوته فى الاستفتاء بمدرسة القناة بزهراء المعادى

وزارة الرى: 50927 مخالفة تعد على النيل منذ يناير 2015

بحر ترسا

وزير الرى

المياه

المجارى المائية

الفيوم

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة