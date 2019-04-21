وزير الرى يتوجه للفيوم لمتابعة انسداد تغطية بحر ترسا فى مركز سنورس

كتبت أسماء نصار

توجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اليوم ، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى وعدد من قيادات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم.

وتفقد الوزير خلال الجولة الانسداد الذى حدث بالتغطية الكائنة على بحر ترسا بقرية ترسا مركز سنورس، مما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه أمام التغطية ونظرا لوجود منازل حول موقع التغطية بمناسيب منخفضة بدرجة كبيرة عن مناسيب التغطية، حيث تسربت بعض المياه إلى عدد من المنازل الكائنة بمناطق منخفضة بجوار التغطية، وعليه قامت سيارات الحماية المدنية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسحب تلك المياه من كافة المنازل المتضررة.

واطمأن عبد العاطى، على أعمال التسليك والتطهيرات التى قامت وكالة الوزارة بالفيوم بتنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث تم إبلاغ الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم فجر أمس السبت بوجود انسداد بالتغطية، وعلى الفور توجه فريق عمل من المسئولين والمهندسين بكافة المعدات التابعة للرى، وتبين وجود انسداد فى بداية التغطية مباشرة بطول 6 متر نتيجة لقيام بعض الأهالي بإلقاء المخلفات الزراعية الصلبة من جزوع نخيل وغيرها داخل المجرى المائى.

كما تم استدعاء 3 حفار شاكوش من معدات إدارة الرى بالموقع وتم تكسير الجزء المسدود بالتغطية بالتعاون مع رجال الحماية المدنية والوحدة المحلية بسنورس.

ووجه وزير الرى جميع أجهزة الوزارة المعنية بسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية والشعبية للسير فى إجراءات فتح مواسير التغطية من الجزء العلوى للمواسير لعدم تكرار كتم هذه المواسير ووجه سيادته بعمل سور بالبرين فى مسافة التغطية بعد ذلك وكذلك فى باقى الطول للكتلة السكنية بالقرية قرية ترسا محل الشكوى.

الجدير بالذكر أن التغطيات من الأعمال الصناعية التى تسبب العديد من المشاكل على الرغم من الطلبات الكثيرة من الأهالي والنواب لتغطية الترع والمصارف وقد اشتكى المواطنون بالرغم من ذلك من تلك المشاكل وطالبوا بإزالة تلك التغطيات لما لها من أضرار.

وتُهيب وزارة الموارد المائية والرى بالمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة في المجاري المائية لما له من بالغ الأثر على الصحة العامة وبما يترتب علية من إعاقة لسريان المياه وتلوثها.