مديرية التعليم بالدقهلية تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

الدقهلية شريف الديب

نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مسيرة لحث الأهالى على الخروج و المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وخرجت المسيرة من أمام إدارة غرب التعليمية، وشارك فيه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعدد من قيادات المديرية، حملوا خلاله الإعلام وطالب المشاركين فى المسيرة بنزول المواطنين و التصويت على التعديلات كونه استحقاق دستوري يجب المشاركة فية ، وعلى الجانب الآخر فتحت لجان التصويت أبوابها أمام الناخبين فى الساعة التاسعة، وسط اجراءات امنية مشتركة من القوات المسلحة و الشرطة.

وقد شهدت الساعات الأولي، إقبالا على التصويت، يذكر ان محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 الف و 249 صوت وبها 23 لجنة عامة و 790 مركز انتخابى و992 لجنة فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.