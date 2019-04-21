video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية التعليم بالدقهلية تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 10:23 ص
مديرية التعليم بالدقهلية تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مسيرة لحث الأهالى على الخروج و المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وخرجت المسيرة من أمام إدارة غرب التعليمية، وشارك فيه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعدد من قيادات المديرية، حملوا خلاله الإعلام وطالب المشاركين فى المسيرة بنزول المواطنين و التصويت على التعديلات كونه استحقاق دستوري يجب المشاركة فية ، وعلى الجانب الآخر فتحت لجان التصويت أبوابها أمام الناخبين فى الساعة التاسعة، وسط اجراءات امنية مشتركة من القوات المسلحة و الشرطة.
 
وقد شهدت الساعات الأولي، إقبالا على التصويت، يذكر ان محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 الف و 249 صوت وبها 23 لجنة عامة و 790 مركز انتخابى و992 لجنة فرعية.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
مديرية-التعليم-بالدقهلية-تنظم-مسيرة-لحث-المواطنين-على-المشاركة-بالاستفتاء-(1)
 

مديرية-التعليم-بالدقهلية-تنظم-مسيرة-لحث-المواطنين-على-المشاركة-بالاستفتاء-(2)
 

مديرية-التعليم-بالدقهلية-تنظم-مسيرة-لحث-المواطنين-على-المشاركة-بالاستفتاء-(3)
 

مديرية-التعليم-بالدقهلية-تنظم-مسيرة-لحث-المواطنين-على-المشاركة-بالاستفتاء-(4)
 

مديرية-التعليم-بالدقهلية-تنظم-مسيرة-لحث-المواطنين-على-المشاركة-بالاستفتاء-(5)
 

مديرية-التعليم-بالدقهلية-تنظم-مسيرة-لحث-المواطنين-على-المشاركة-بالاستفتاء-(6)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لليوم الثالى.. طوابير فى لجان الاستفتاء بعين شمس.. والشباب يتصدرون المشهد

وزير القوى العاملة يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة نصر

صور.. احتشاد أهالى شمال سيناء والفيوم والشرقية أمام لجان استفتاء تعديل الدستور لليوم الثانى

فيديو.. احتشاد المواطنين أمام لجان سوق العبور فى اليوم الثانى للاستفتاء

صور.. طوابير المواطنيين بشبرا الخيمة للإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

election




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة