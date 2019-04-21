مخابرات سريلانكا حذرت من هجوم "انتحارى" قبل أيام من هجمات الأحد

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وكالة أنباء فرانس برس، إن المخابرات السريلانكية أصدرت تحذيرا فى وقت سابق من الشهر الجارى حول هجوم "انتحارى" محتمل يستهدف كبرى الكنائس.

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التى أطلعت عليها وكالة فرانس برس تكشف أن قائد شرطة سريلانكا، بوجوث جاياسوندارا أصدر تنبيهًا استخباريًا لكبار الضباط قبل 10 أيام ، محذرا من أن الانتحاريين يعتزمون ضرب "الكنائس البارزة".

وقال الإنذار "أفادت وكالة استخبارات أجنبية أن جماعة التوحيد الوطنية، الإسلامية تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية تستهدف كنائس بارزة وكذلك المفوضية العليا الهندية في كولومبو".

إن NTJ هي جماعة إسلامية متطرفة في سريلانكا كانت مرتبطة العام الماضي بتخريب التماثيل البوذية.