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طوابير وإقبال كثيف فى منتصف اليوم الثانى من الاستفتاء بمنطقة البساتين

الأحد، 21 أبريل 2019 02:37 م
طوابير وإقبال كثيف فى منتصف اليوم الثانى من الاستفتاء بمنطقة البساتين تواجد كثيف للناخبين فى البساتين
كتب إسراء بدر وخالد إبراهيم
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شهدت لجان منطقة البساتين إقبالا غير مسبوق من قبل الناخبين والمشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى بدأت أمس وتنتهى غدا الاثنين.
 
 
كما شهدت اللجان الانتخابية فى منطقة البساتين حضورا مكثفا من المراة المصرية التى أثبتت تواجدها أمس واليوم بقوة، وانتشرت الطوابير أمام اللجان استعدادا للتصويت، كما حرص الشباب على المشاركة بشكل مكثف.
 
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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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