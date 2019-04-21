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طوابير للسيدات أمام لجان الاقتراع فى اليوم الثانى للاستفتاء على الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 11:25 ص
طوابير للسيدات أمام لجان الاقتراع فى اليوم الثانى للاستفتاء على الدستور طوابير للسيدات فى اليوم الثانى
كتبت إيمان على
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على نغمات الأغانى الوطنية، شهدت اللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية توافد العشرات من السيدات أمامها فى طوابير منذ الساعات الأولى للتصويت، وذلك حرصا منهن على المشاركة بهذا الاستحقاق الدستورى .

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ويأتى ذلك استكمالا لمشهد اليوم الأول للاستفتاء والذى أكدت فيها المرأة المصرية حضورها بقوة بجميع المراحل السنية وتنوعت المشاهد ما بين مسنات من السيدات وآخريات تصطحب أطفالهن للتعرف على عملية التصويت، كما شهدت اللجان إقبالا كبيرا للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية رافعين الأعلام المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

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