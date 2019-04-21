ضبط 139 قطعة سلاح و122 قضية مخدرات فى حملات أمنية

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط " 139قطعة سلاح نارى ، 122قضية مخدرات، 14مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، تشكيلات عصابية، 192دراجة نارية مخالفة، 17579مخالفة مرورية، 1328مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 77068حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.