ضبط شخص يزور المحررات الرسمية ويبعها للمواطنين بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المرور بالإسكندرية قيام أحد الأشخاص حاصل على معهد فنى تجارى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة ، وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مالية بغرض التهرب من سداد الرسوم المستحقة فى تسجيل عقود البيع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على وحدة مرور محرم بك مستقلاً سيارة ملاكى وبحوزته (14 توكيل رسمى عام فى إدارة السيارات "من بينهم 3 توكيلات بدون بيانات" - 24 صورة ضوئية من توكيل رسمى عام فى إدارة السيارات- 9 عقود بيع سيارة من بينهم 4 عقود بدون بيانات ممهورين بشعار الجمهورية- 7 مذكرات فقد لرخص التسيير منسوب صدورها لأقسام الشرطة- شهادة الوفاء بالغرامات فى قضايا المرور ممهورة بخاتم شعار الجمهورية- شهادة مؤقتة منسوب صدورها لأحد المعاهد بدون بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية- خطاب إستخراج شهادات بيانات لفك الضبط بدون بيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية "جميعها مصطنعة وأختام مقلدة"- هاتف محول- مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال إصطناع المحررات الرسمية لإستخدامها فى نقل وقيد وتجديد عدد من المركبات، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.