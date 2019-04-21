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ضبط شخص يبيع الأدوية المهربة عبر الفيس بوك

الأحد، 21 أبريل 2019 11:11 ص
ضبط شخص يبيع الأدوية المهربة عبر الفيس بوك أدوية مهربة_صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع أدوية مهربة محظور تداولها عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص أن وراء إرتكاب الواقعة "موظف بصيدلية- مقيم بدائرة قسم شرطة اول الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وضبطه، وتم ضبط (50) علبة دواء مستورد مجهول المصدر "فيتامينات- علاجية- مقويات" كما تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.. بفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين أفاد بأنها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها داخل البلاد، بالمخالفة للقانون.

بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وإنشاء الصفحة لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الإستفادة مادياً.

 

 
 

 

 


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