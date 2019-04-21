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صور.. مسيرة حاشدة بكفر الشيخ لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 02:09 م
صور.. مسيرة حاشدة بكفر الشيخ لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء
كفر الشيخ- محمد سليمان
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نظم شباب الجوالة وبرلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، مسيرة حاشدة بشوارع مدينة كفرالشيخ رافعين العلم المصري، وسط تأمينات أمنية، وذلك لحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال اليوم الثاني.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات المديرية. 
 
وهتف شباب الجوالة شعارات "انزل شارك قول كلمتك" و"مصر بتنده رد عليها" وغيرها من الشعارات الحماسية. 
 
من جانبه، طالب، الدكتور عزت محروس، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، شباب كفرالشيخ بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستخدام حقهم الدستورى بكل حرية وأمان.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(1)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(2)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(3)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(4)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(5)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(6)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(7)
 

مسيرة-حاشدة-بكفر-الشيخ-لحث-المواطنين-على-المشاركة-فى-الاستفتاء-(8)
 

 


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