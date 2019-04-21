صور.. طوابير المواطنيين بشبرا الخيمة للإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء

القليوبية نيفين طه _ إبراهيم سالم

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة شبرا الخيمة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنيين من السيدات والرجال منذ الصباح للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث أكتظت الشوارع أمام اللجان الانتخابية بالمواطنيين الذين اصطفوا بطوابير أمام اللجان .

وترأس علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لليوم الثانى، من الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث تم فتح اللجان امام الناخبيين، والتي تضم ممثلين الجيش والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى.

يذكر أن الهيئه الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.