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صور.. طوابير المواطنين فى ثانى أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بالأقصر

الأحد، 21 أبريل 2019 09:44 ص
صور.. طوابير المواطنين فى ثانى أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل اليوم الأحد، إقبال كبير من المواطنين في لجان قري مدينة إسنا للتصويت علي التعديلات الدستورية، حيث فتحت اللجان أمام المواطنين لليوم الثاني في التاسعة صباحا. 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(1)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(2)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(3)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(4)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(5)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(6)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(7)
 

طوابير-المواطنين-فى-ثانى-أيام-الاستفتاء-على-تعديل-الدستور-بالأقصر--(8)
 

 


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