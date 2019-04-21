صور.. المصريون فى الكويت يحتفلون باستفتاء الدستور بـ"تحطيب العصا"

كتب محمد رضا

احتفل المصريون فى الكويت، مساء اليوم الأحد، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أثناء احتشادهم أمام مقر سفارة مصر لدى الكويت، من أجل المشاركة فى الاستفتاء، خاصة وأن فترة التصويت امتدت فى الكويت بسبب الزحام الشديد من المصوتين، بينما ينتهى الاستفتاء للمصريين فى الخارج بجميع دول العالم، اليوم، فى تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وقضى المصريون وقتهم فى طابور الاستفتاء أمام مقر السفارة بالكويت، فى أجواء احتفالية، حيث لعبوا بتحطيب العصا المشهورة فى صعيد مصر، وحمل المصوتين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، معبرين عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستفتاء بالهتافات الوطنية.













ويذكر أن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، مد التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل السفارة، وذلك نظرا لامتلاء الحرم الانتخابى للسفارة بالناخبين.

وقال القونى - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم الأحد - إنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابى للسفارة من الخارج، فيما سيتم مواصلة عملية الاستفتاء حتى انتهاء آخر ناخب من التصويت، وذلك وفقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن السفارة المصرية فى الكويت، شهدت مساء اليوم، توافدا منقطع النظير فى أعداد الناخبين، وذلك قبيل ساعة واحدة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالنسبة للمصريين فى الخارج، حيث توافدت حشود الناخبين على مقر السفارة، وامتدت الطوابير إلى خارج الخيمة الملاصقة لسور السفارة.















