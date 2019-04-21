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صور.. المصريون بالبحرين يشاركون باليوم الثالث للاستفتاء على تعديلات الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 04:20 م
صور.. المصريون بالبحرين يشاركون باليوم الثالث للاستفتاء على تعديلات الدستور تصويت المصريين فى البحرين
كتب محمد عبد العظيم
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قبل ساعات قليلة من إغلاق باب التصويت فى دولة البحرين، حرص عدد من المواطنين المصريين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفيما حرص مواطن مصرى على اصطحاب أطفاله خلال الذهاب لمقر السفارة للتصويت، حاملين الأعلام المصرية.

إقبال على التصويت فى البحرين قبل غلق باب التصويت للمصريين بالخارج
إقبال على التصويت فى البحرين قبل غلق باب التصويت للمصريين بالخارج

 

المصريون فى البحرين يواصلون التصويت فى الاستفتاء
المصريون فى البحرين يواصلون التصويت فى الاستفتاء

 

مواطن يصطحب أطفاله خلال التصويت فى الاستفتاء
مواطن يصطحب أطفاله خلال التصويت فى الاستفتاء

وشهد اليوم الأخير من الاستفتاء للمصريين بالخارج وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من المواطنين حيث شهدت العديد من السفارات والقنصليات حضورا مصريا كبيرا للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 


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