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صور.. إسعاف الشرقية تنقل مواطن لمقر لجنة التصويت على الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 10:18 ص
صور.. إسعاف الشرقية تنقل مواطن لمقر لجنة التصويت على الاستفتاء أحد المواطنين بسيارة الأسعاف للإدلاء بصوته
الشرقية - فتحية الديب
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نقل مرفق إسعاف الشرقية، برئاسة الدكتور أحمد على، مدير مرفق إسعاف الشرقية، المواطن "عبد الفتاح سلطان أبوزيد" 77 سنة مقيم العاشر من رمضان، من محل إقامته، إلى مقر لجنته الانتخابية رقم 11 بالعاشر من رمضان، للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان المواطن قد اتصل على رقم 123 مطالبا مرفق الإسعاف بمساعدته فى الوصول للجنة للمشاركة فى الاستفتاء.

كما أدلت الدكتورة"عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، صباح اليوم،بصوتها في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية، وقالت إن المرأة الحصن المنيع والوتد المدرك لكلمة "مصر"

وأضافت: أن السيدات تصدرن المشهد الإنتخابي في أول أيام الإستفتاء علي التعديلات الدستورية أمس.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها  23 لجنة عامة  11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية  بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

المواطن-بالشرقية-يدلى-بصوته-فى-سيارة-الاسعاف-(1)
المواطن-بالشرقية-يدلى-بصوته-فى-سيارة-الاسعاف-(1)

 

المواطن-بالشرقية-يدلى-بصوته-فى-سيارة-الاسعاف-(2)
المواطن-بالشرقية-يدلى-بصوته-فى-سيارة-الاسعاف-(2)

 

المواطن-بالشرقية-يدلى-بصوته-فى-سيارة-الاسعاف-(3)
المواطن-بالشرقية-يدلى-بصوته-فى-سيارة-الاسعاف-(3)

 

مقررة-المرأة-بالشرقية
مقررة-المرأة-بالشرقية

 


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