صور .. أول مأذونة بمصر بعد الإدلاء بصوتها: تحيا مصر بجيشها

الشرقية- فتحية الديب

أدلت "أمل سليمان" أول مأذونة بمصر، بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، داخل لجنة بمدرسة النصر 3 الإبتدائية بمدينة القنايات.

وقالت أول مأذونة: في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني علي كل مصرى يعيش علي أرض هذا الوطن، وأن مصر غالية ويجب أن نحافظ عليها وتحيا مصر بجيشها.

وأضافت أنها حرصت علي اصطحاب نجليها "عبد الرحمن ويحي" معها إلي لجنة التصويت لكي تغرس فيها الإنتماء من الصغر.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.