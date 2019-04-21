"صحة سوهاج": 100 كرسى متحرك و90 سيارة إسعاف لدعم الاستفتاء على تعديل الدستور

خصصت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج رقمى 0103750777 و 01021258777 لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين أثناء عملية الاستفتاء على الدستور وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل طوال أيام الاستفتاء صرح بذلك الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
وأضاف جميعه أن المدرية قامت بتدعيم اللجان بعدد 100 كرسى متحرك لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء المشاركة فى عملية التصويت بالجان وذلك تخفيفا عنهم ولراحتهم بالإضافة إلى دعم هيئة الإسعاف من خلال 90 سيارة إسعاف مجهزة ومستعدة للعمل والتحرك فى الحالات الطارئة تم توزيعها على المراكز التصويتية.
وأكد جميعة، على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وتسهيل إجراءات عملية التصويت بالنسبة لجميع العاملين بالمديرية، من حيث مواعيد الحضور والانصراف، أو فى حالة الاحتياج إلى توفير سيارات للتنقل لافتا إلى أن الرائدات الريفيات المقيدين بمديرية الصحة البالغ عددهن 600 رائدة ريفية قد قمن بالتوعية فى جميع القرى للسيدات بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحقهن فى التعبير عن آرائهن وخلال أيام الاستفتاء يقمن بالحث على النزول والمشاركة، والتنقل مع السيدات إلى اللجان.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه قام بالمرور على عدد كبير من اللجان بالدوائر المختلفة للاطمئنان على الاحتياجات الطبية الخاصة باللجان والتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية طبقا لما هو مخطط لها من قبل من قبل مديرية الصحة بسوهاج.
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