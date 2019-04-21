"صحة سوهاج": 100 كرسى متحرك و90 سيارة إسعاف لدعم الاستفتاء على تعديل الدستور

سوهاج محمود مقبول

خصصت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج رقمى 0103750777 و 01021258777 لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين أثناء عملية الاستفتاء على الدستور وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل طوال أيام الاستفتاء صرح بذلك الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وأضاف جميعه أن المدرية قامت بتدعيم اللجان بعدد 100 كرسى متحرك لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء المشاركة فى عملية التصويت بالجان وذلك تخفيفا عنهم ولراحتهم بالإضافة إلى دعم هيئة الإسعاف من خلال 90 سيارة إسعاف مجهزة ومستعدة للعمل والتحرك فى الحالات الطارئة تم توزيعها على المراكز التصويتية. وأكد جميعة، على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وتسهيل إجراءات عملية التصويت بالنسبة لجميع العاملين بالمديرية، من حيث مواعيد الحضور والانصراف، أو فى حالة الاحتياج إلى توفير سيارات للتنقل لافتا إلى أن الرائدات الريفيات المقيدين بمديرية الصحة البالغ عددهن 600 رائدة ريفية قد قمن بالتوعية فى جميع القرى للسيدات بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحقهن فى التعبير عن آرائهن وخلال أيام الاستفتاء يقمن بالحث على النزول والمشاركة، والتنقل مع السيدات إلى اللجان. وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه قام بالمرور على عدد كبير من اللجان بالدوائر المختلفة للاطمئنان على الاحتياجات الطبية الخاصة باللجان والتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية طبقا لما هو مخطط لها من قبل من قبل مديرية الصحة بسوهاج.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.