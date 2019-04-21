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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 21-4-2019 مقابل الجنيه المصرى

الأحد، 21 أبريل 2019 02:33 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 21-4-2019 مقابل الجنيه المصرى اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم، الأحد 21-4-2019، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو اليوم، 19.28 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.27 جنيه للشراء

 19.42 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.24 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.24 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.18 جنيه للشراء

19.49 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.2 جنيه للشراء

19.35 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.50 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.25 جنيه للشراء

19.48 جنيه للبيع


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