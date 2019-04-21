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رواندا تعلن انتشال 15جثة من ضحايا غرق قارب فى الكونغو الديمقراطية

الأحد، 21 أبريل 2019 10:01 ص
رواندا تعلن انتشال 15جثة من ضحايا غرق قارب فى الكونغو الديمقراطية غرق قارب ـ صورة أرشيفية
كيجالى(أ ش أ)
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أعلنت رواندا عن انتشال 15 جثة جرفتها المياه إلى الجانب الرواندى من بحيرة (كيفو) بعد حادث غرق قارب وقع الأسبوع الماضى فى الكونغو الديمقراطية.

وقال "ديركس دوشيمى" رئيس الصليب الأحمر الرواندى لمنطقة "روبافو" - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، إنه يوجد حاليا خمسة قوارب نجاة على البحيرة للبحث وانتشال جثث أخرى، وأضاف الراديو أن الجثث عثر عليها عبر الحدود على الشاطئ الشرقى للبحيرة فى رواندا.

يذكر أن القارب كان يقل نحو مائتى شخص عندما انقلب، ولايزال أكثر من مائة شخص فى عداد المفقودين، وتعتبر حوادث العبارات أمراً شائعاً فى البحيرات والأنهار فى الكونغو الديمقراطية.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى قد أعلن حالة الحداد الوطنى - الجمعة الماضية - فى جميع أرجاء البلاد عقب مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 142 آخرين إثر غرق قارب ركاب مؤخرا فى بحيرة "كيفو" الواقعة شرق البلاد، كما نكست الأعلام إلى المنتصف فى جميع أنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا الحادث، ولم تتضح بعد أسباب غرق القارب.

 


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