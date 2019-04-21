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رئيس الضرائب يدعو للمشاركة فى استفتاء الدستور ..ويؤكد : واجب وطنى

الأحد، 21 أبريل 2019 10:02 م
رئيس الضرائب يدعو للمشاركة فى استفتاء الدستور ..ويؤكد : واجب وطنى رئيس مصلحة الجمارك يدلى بصوته
كتب أحمد يعقوب
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أدلى رئيس مصلحة الضرائب، عبدالعظيم حسين، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء اليوم بمدرسة القاهرة التجريبية بالتجمع الخامس.
 
 
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن التصويت واجب وطنى يجب أن يقوم به كل مواطن، لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رفع البلاد، واستقرارها وبناء مستقبل أفضل يفتخر به كل مصرى.
 
 
ودعا عبد العظيم، المصريين النزول والإدلاء بأصواتهم لتحقيق التنمية والتقدم، موضحا أن التعديلات الدستورية تأخرت كثيرا حيث أنه من المفترض أن تكون مبكرا عن ذلك الوقت حتى تتحقق التنمية ونتقدم أكثر بالمجتمع.
 
 
ولفت عبد العظيم النظر للمشهد الحضاري للمصريين فى أثناء عملية الاقتراع داخل وخارج مصر، حيث أنهم قدموا للعالم شكل مشرف للديمقراطية التى يعيشها المصريين.
 
 
 

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