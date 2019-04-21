رئيس أوكرانيا يقر بهزيمته فى انتخابات الرئاسة

أقر الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو بهزيمته الساحقة أمام منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد.

وقال بوروشينكو إنه سيترك منصبه في الشهر المقبل لكنه أوضح أنه لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية.

ودخلت أوكرانيا اليوم الأحد مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم بعدما أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع نجاح زيلينسكي، الذي يفتقر للخبرة السياسية، في جمع الأصوات اللازمة لتولي الرئاسة في بلد يخوض حربا.