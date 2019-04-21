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بين السماء والأرض..الحماية المدنية تنقذ 6 عالقين داخل مصعد

الأحد، 21 أبريل 2019 11:43 ص
بين السماء والأرض..الحماية المدنية تنقذ 6 عالقين داخل مصعد الحماية المدنية_صورة ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بمساعدة قوة مركز شرطة القناطر الخيرية من إنقاذ 6 أشخاص من داخل مصعد بأحد العقارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية بلاغاً يفيد تعطل مصعد بعقار سكنى كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) وبداخله عدد من المواطنين.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وقوة من المركز إلى محل البلاغ وتبين تعطل المصعد وبداخله (6) أشخاص .. وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المتواجدين بداخله بحالة جيدة دون إصابات.

ولقيت سرعة إنتقال القوات إلى محل البلاغ وإغاثة المحتجزين بالمصعد إستحسان من الأهالى وتقديم الشكر لجهاز الشرطة على الجهد المبذول.

 

 
 

 

 


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