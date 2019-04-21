video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصريون فى البحرين يواصلهم تصويتهم على التعديلات الدستورية لليوم الثالث

الأحد، 21 أبريل 2019 10:59 ص
المصريون فى البحرين يواصلهم تصويتهم على التعديلات الدستورية لليوم الثالث التصويت فى البحرين
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق

واصل أعضاء الجالية المصرية فى البحرين، التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

                    WhatsApp Image 2019-04-21 at 10.28.06 AM (2)

جانب من التصويت فى سفارة البحرين 

         

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

تصويت المصريين فى البحرين
تصويت المصريين فى البحرين 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

WhatsApp Image 2019-04-21 at 10.28.08 AM
المصريين فى اللجان 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكومة سريلانكا تدعو إلى اجتماع طارئ على خلفية تفجيرات عيد الفصح

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة