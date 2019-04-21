المصريون بتشاد يواصلون الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور.. صور

واصل أبناء الجالية المصرية فى تشاد، الإدلاء بأصواتهم خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة فى العاصمة التشادية ندجامينا، فى اليوم الأخير من الاستفتاء الذى بدأ الجمعة الماضية للمصريين فى الخارج.
وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
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