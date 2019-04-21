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المصريون بتشاد يواصلون الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور.. صور

الأحد، 21 أبريل 2019 03:17 م
المصريون بتشاد يواصلون الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور.. صور المصريون فى تشاد
كتب محمد تهامى زكى
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واصل أبناء الجالية المصرية فى تشاد، الإدلاء بأصواتهم خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة فى العاصمة التشادية ندجامينا، فى اليوم الأخير من الاستفتاء الذى بدأ الجمعة الماضية للمصريين فى الخارج.

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وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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