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المصريون بالكويت يبدأون التصويت فى اليوم الأخير للاستفتاء على تعديلات الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 08:14 ص
المصريون بالكويت يبدأون التصويت فى اليوم الأخير للاستفتاء على تعديلات الدستور جانب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية
الكويت (|أ ش أ)
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افتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد (بتوقيت الكويت)، لجنة الاقتراع المخصصة لأبناء الجالية المصرية فى الكويت، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقام القونى بالإشراف على عملية فض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، ثم استقبال الناخبين، الذين بدأوا فعليا عملية التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنسبة للمصريين فى الخارج.

كان اليوم الثانى من أيام الاقتراع على التعديلات الدستورية فى الكويت، شهد إقبالا غير مسبوق من قبل الناخبين، ولاسيما الشباب منهم، خاصة فى النصف الثانى من اليوم، وبعد انخفاض درجات الحرارة، وهو ما اضطر سفير مصر لدى الكويت، إلى مد التصويت نحو 30 دقيقة، حتى انتهاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى للسفارة من الإدلاء بصوته.


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