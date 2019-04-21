المرور: نشر الأوناش لرفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الأوناش بمحيط اللجان أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بثانى أيامها و ذلك لرفع السيارات المتروكة بمحيط المراكز الانتخابية، للمشاركة في العملية الانتخابية موزعة على القطاعات الشرطية، بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على المراكز الانتخابية لعمل حرم آمن لكل مركز انتخابي.

وتم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للعمل على فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان، تمهيدا لسحبها من الأماكن المتواجدة بها ونقلها إلى مقبرة السيارات المتواجدة بطريق إسكندرية الصحراوى لزيادة الأمان، لإقبال المواطنين على الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وكثفت الإدارة من التواجد المكثف لرجال المرور للعمل على إيجاد حلول مرورية، لتسهيل وصول الناخبين إلى أماكن الاقتراع والتصويت ، مع وضوع سدادات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية سواء لجنة ومركزا انتخابيا لإيجاد حرم أمان أمام الناخبين لمسافة 15 مترا ، مع فحص السيارات المتواجدة بمحيط اللجان.