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الأحد، 21 أبريل 2019 06:47 م
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الجالية المصرية بالبحرين تشكر السفارة على حُسن التنظيم

الأحد، 21 أبريل 2019 06:46 م
الجالية المصرية بالبحرين تشكر السفارة على حُسن التنظيم المصريين يصوتون فى الاستفتاء
المنامة محمد رشاد
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تقدم أبناء الجالية المصرية فى البحرين، بخالص الشكر والتقدير لسفيرة مصر بالبحرين، وللمستشار باهر شويخى على وطاقم السفارة على المجهودات التى اسهمت فى إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدى ثلاثة أيام، حيث مارس المصريون حقهم الانتخابي وسط أجواء احتفالية ووطنية بامتياز .
 
وقال أبناء الجالية المصرية، إن الآليات التى نفذتها السفارة المصرية للبحرين فى التعامل مع عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية أدت إلى سرعة التصويت للناخبين دون عناء،لافتين أن عملية التصويت تمت وسط أجواء احتفالية أظهرت فرحة المصريين بالتعديلات الدستورية، معربين عن سعادتهم بالمشاركة السياسية وصناعة مصر المستقبل.
 
فيما أظهر أبناء الجالية المصرية في البحرين الأسلوب الحضارى في التعاون مع أعضاء السفارة والأجهزة الشرطية التى أمّنت محيط السفارة المصرية، ويسّرت المرور وسرعة وصول الناخبين إلى مقر اللجنة.
 
وأبرزت وسائل الإعلام البحرينية كثافة مشاركة المصريين في الخارج علي التعديلات الدستورية وعرضت مشاهد احتفالية للمصريين علي صدر صفحاتها الأولي تحت عنوان المصريون يصنعون مستقبل بلادهم .
 
وتقدمت المرأة المصرية في مملكة البحرين الصفوف خلال عملية الاقتراع داخل مقر السفارة بالعاصمة البحرينية المنامة التي شهدت تنظيماً كبيراً أسهم في خروج المشهد بمظهر حضاري يعبّر عن مصر والمصريين في البحرين .
 

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