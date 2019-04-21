استمرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست لمدة عام

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست، وذلك لمدة عام اعتبارا من 2 مايو المقبل.

وقد نص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على إحداث التوازن بين الكميات المعروضة من الجلد والطلب المحلى عليه من الصناعة الوطنية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات تامة الصنع من الأحذية والمصنوعات الجلدية، لافتة ً إلى أنه منذ صدور هذا القرار فى عام 2017 حدث استقرار كبير فى أسعار الجلود وانخفضت أسعارها بما انعكس ايجاباً على سعر المنتج النهائى.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع غرفتى دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية باتحاد الصناعات وكذا المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية لتجديد العمل بهذا القرار لمدة عام آخر.