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إقبال كبير على لجان الاستفتاء بقرية أبو رجوان فى البدرشن.. صور

الأحد، 21 أبريل 2019 02:29 م
إقبال كبير على لجان الاستفتاء بقرية أبو رجوان فى البدرشن.. صور المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب إسلام مسعود
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شهدت عدد من اللجان الفرعية بمنطقة أبو رجوان البحرى التابعة لمركز مدينة البدرشين، إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

المشاركة في التعديلات الدستورية
المشاركة في التعديلات الدستورية

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 


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