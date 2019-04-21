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إقبال كثيف على لجان البدرشين فى ثانى أيام الاستفتاء.. صور

الأحد، 21 أبريل 2019 11:12 ص
إقبال كثيف على لجان البدرشين فى ثانى أيام الاستفتاء.. صور زحام كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء
كتب - اسلام مسعود
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تزايدات أعداد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح اليوم الأحد، وشهدت لجان البدرشين فى ثانى أيام الاستفتاء إقبالاً كثيفاً يفوق اليوم الأول.

زحام كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء (1)
إقبال كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

زحام كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء (3)
إقبال كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

زحام كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء
إقبال كثيف علي لجان البدرشين في ثاني أيام الاستفتاء 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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