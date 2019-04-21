إدانات أوروبية وعربية لتفجيرات سريلانكا

عواصم عالمية وعربية(أ ش أ)

أدان عدد من دول أوروبية وعربية التفجيرات التى استهدفت اليوم الأحد، كنائس وفنادق بسريلانكا.

أعرب المستشار النمساوى سبستيان كورتس - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى أوردتها شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية - عن صدمته الكبيرة وقلقه العميق إزاء تلك الهجمات الإرهابية.

ومن جانبه، عبر الرئيس الألمانى فرانك - فالتر شتاينماير - فى رسالة بعثها إلى نظيره السريلانكى مايتريبالا سيريسينا - عن ذعره وصدمته لوقوع الهجمات الإرهابية الجبانة.

بدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن فزعه وحزنه لسماع أنباء التفجيرات التى أودت بحياة الكثيرين، وأعرب يونكر عن تعازيه لأسر الضحايا، وعن استعداده لتقديم الدعم.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك عن تعازيه لأسر ضحايا الهجمات التى هزت سريلانكا اليوم /الأحد/ وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وقال توسك - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن سريلانكا تشهد عيد فصح مأساوي، معربا عن تعازيه لأسر القتلى ودعمه للمصابين الذى يحاربون من أجل التمسك بالحياة.

كما أدان رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - الهجمات الإرهابية المدمرة والمروعة على الأبرياء فى الكنائس والفنادق خلال عيد الفصح بسريلانكا.

يذكر أن سلسلة تفجيرات حدثت فى توقيتات شبه متزامنة استهدفت 3 كنائس، بينها كنيسة "ضريح القديس أنتوني" فى العاصمة كولومبو، وثلاثة فنادق. وأسفرت التفجيرات عن مصرع 160 شخصا وإصابة أكثر من 400 أخرين.

وأفادت تقارير بوقوع انفجار سابع فى "ديهويلا" بالقرب من العاصمة كولومبو وانفجار ثامن.. وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فورى وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل أدانت الإمارات، سلسلة الانفجارات الإرهابية المتزامنة التى استهدفت كنائس وفنادق فى سريلانكا اليوم الأحد.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، معربة عن تعازيها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات وتضامنها مع حكومة وشعب سريلانكا فى مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

كما أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى مدينة كولومبو ومدن أخرى بجمهورية سريلانكا، وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الأحد/ - تضامن مملكة البحرين مع سريلانكا "الصديقة" ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددة موقف المملكة الثابت الذى ينبذ كافة صور التطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته والداعى إلى أهمية تعزيز التعاون على مختلف المستويات من أجل التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم.

وأعربت عن بالغ التعازى والمواساة إلى أهالى الضحايا وحكومة وشعب سريلانكا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية.