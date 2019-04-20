609 لجان فرعية تستقبل 2 مليون ناخب للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بأسيوط

تستقبل اللجان الانتخابية بقرى ومراكز محافظة أسيوط، اليوم السبت، 2 مليون و683 ألفا و186ناخبا، موزعين على 609 لجان فرعية بعدد 496 مقرًا انتخابيًا، يشرف عليها 750 قاضيا ويعاونهم 2250 موظفا من التربية والتعليم والمحليات، لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، أن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات وتجهيز المقار لجان الاستفتاء بمختلف قرى ونجوع ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الحسينى، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها أيام 20 و21 و22 أبريل الجارى، وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء.

وأشار رئيس غرفة العمليات، إلى أن أعضاء اللجنة العامة ورئيسها المستشار محمد عميرة رئيس المحكمة الابتدائية قاموا بتفقد المقرات واللجان الفرعية بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقررة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

وفى سياق متصل أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج بواسطة قوات الجيش والشرطة وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان؛ مناشدًا جموع المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 609 لجنة فرعية بعدد 496 مقر انتخابي، مشيرًا إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الاسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أى طارئ.

وأشار إلى إنه تم تزويد كافة اللجان بكافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية من حيث التهوية الجيدة والمراوح والإضاءة وتوفر جميع شروط الأمن والأمان بجميع اللجان، وفى مقدمتها الأسوار الخارجية وقربها من المرافق والخدمات العامة والمحيط السكنى للناخبين فضلًا عن توفير سيارات إسعاف متنقلة بكل مقر انتخابى وتوفير أطباء ومسعفين وتوفير أدوية الطوارئ بكل لجنة تحسبًا لأى طارئ فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين ومنع التزاحم على اللجان وتوفير كراسى متحركة لكبار السن والمعاقين للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان وتوفير فرد أمن بكل لجنة لتقديم الخدمات لكبار السن والمعاقين حرصًا على سلامتهم وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بسهولة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتفقد جميع اللجان الانتخابية ومتابعتها بصفة مستمرة للوقوف على جاهزيتها وتلبية أية احتياجات ومواجهة أى طارئ مشيرًا إلى أن غرفة عمليات متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم بغرفة إدارة الازمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة غرف العمليات الفرعية بالمحافظة على مدار 24 ساع للتعامل مع أى طارئ خلال عملية الاستفتاء وإزالة أى عقبات كما تم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.