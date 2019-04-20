وزيرة الهجرة بعد الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء: واجب وطنى.. صور

كتب هانى الحوتى - محمد رضا

أدلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة المدرسة البريطانية في مدينة الرحاب.



وزيرة الهجرة أمام لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور

وأكدت وزيرة الهجرة بعد تصويتها بالاستفتاء أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، وحق كفله الدستور لكل مواطن مصري، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.



وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها اليوم قامت بدورها وواجبها الوطني وأدلت بصوتها في الاستفتاء، مشيرة إلى أن اليوم عرس حقيقي يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج في نفس الوقت.



وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى الاستفتاء



وزيرة الهجرة تشارك فى الاستفتاء على تعديل الدستور

وقدمت الوزيرة تحية شكر لكل الجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التي ساعدت وقدمت الجهد لتسهيل عملية التصويت في الاستفتاء، إضافة إلى القنصليات والسفارات التي قامت بدور كبير والهيئة الوطنية للانتخابات التي تتابع معنا على مدار الساعة وتقود بامتياز عملية التصويت في الداخل والخارج.



وزيرة الهجرة تضع يدها فى الحبر الفسفورى



وزيرة الهجرة عقب التصويت فى الاستفتاء على تعديل الدستور

فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.