video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: رسالة للعالم

السبت، 20 أبريل 2019 03:12 م
نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: رسالة للعالم أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أدلى أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة السيد محمد كريم القومية بسموحة اليوم السبت.

وناشد نائب محافظ الإسكندرية، جموع أهالى الإسكندرية للمشاركة فى الاستفتاء، وتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى لديه من الوعى و الإرادة والحس السياسى بأن يشارك فى الاستفتاء، ويمارس حقه فى تقرير مصيره و صناعة مستقبله.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم رفع حالة الاستنفار والاستعداد فى جميع الجهات التنفيذية و الأمنية خلال أيام الاستفتاء على مستوى المحافظة، كما أن غرفة العمليات منعقدة لاستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الاستفتاء والإسراع فى حلها .

يشار إلى أنه تُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و 20 و 21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و 21 و 22 أبريل للمصريين فى الداخل و أن عدد المقرات الانتخابية بالمحافظة 415 مقرا إنتخابيا ، ب 18 لجنة عامة،و746 لجنة فرعية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و966 ألفا و461 ناخبا .

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال على لجنة المغتربين بميناء الإسكندرية

قارئ يشارك بصور لعمال ميناء الإسكندرية والجمارك يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديدن الدستور المصري




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة