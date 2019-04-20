نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: رسالة للعالم

الإسكندرية جاكلين منير

أدلى أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة السيد محمد كريم القومية بسموحة اليوم السبت.

وناشد نائب محافظ الإسكندرية، جموع أهالى الإسكندرية للمشاركة فى الاستفتاء، وتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى لديه من الوعى و الإرادة والحس السياسى بأن يشارك فى الاستفتاء، ويمارس حقه فى تقرير مصيره و صناعة مستقبله.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم رفع حالة الاستنفار والاستعداد فى جميع الجهات التنفيذية و الأمنية خلال أيام الاستفتاء على مستوى المحافظة، كما أن غرفة العمليات منعقدة لاستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الاستفتاء والإسراع فى حلها .

يشار إلى أنه تُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و 20 و 21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و 21 و 22 أبريل للمصريين فى الداخل و أن عدد المقرات الانتخابية بالمحافظة 415 مقرا إنتخابيا ، ب 18 لجنة عامة،و746 لجنة فرعية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و966 ألفا و461 ناخبا .

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.