مقتل واعتقال 6 مسلحين بهجوم على مركز لعلاج الإيبولا بالكونغو

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أعلن مسئول بجمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن مسلحا واحدا لقي حتفه فيما اعتقل 5 آخرون؛ عقب هجوم شنته مليشيات مسلحة على مركز لعلاج فيروس "الإيبولا" فى مقاطعة "كاتوا"، وذلك عقب ساعات من هجوم مماثل لقى فيه أحد أفراد منظمة الصحة العالمية حتفه.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن "باتريك كامبالي تسيكو" نائب عمدة مدينة "بوتمبو" قوله إن المسلحين حاولوا إضرام النيران في المركز الذي قامت قوات الشرطة والجيش بتطويقه بعد ذلك، مما أسفر عن مقتل مسلح واحد واعتقال خمسة آخرين.