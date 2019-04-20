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معتصم الشهيدى: 4 أسباب وراء الأداء العرضى للبورصة..وهذه نصيحتى للمستثمرين

السبت، 20 أبريل 2019 07:00 ص
معتصم الشهيدى: 4 أسباب وراء الأداء العرضى للبورصة..وهذه نصيحتى للمستثمرين الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتحرك عرضياً بين مستويى 14600-15250 نقطة، ولم ينجح فى اختراق هذه المستويات لأسفل أو لأعلى خلال الشهرين الماضيين، ونصح المتعاملين بالتركيز على الأسهم ذات الأداء المالى القوى، وتخفيف مخاطر محفظة الأوراق المالية من خلال تقليل التداولات غير المدروسة، وتقليل المديونيات.
 
وأرجع الشهيدى، لـ"اليوم السابع"، الأداء العرضى لأربعة أسباب وهى:
 
أولا- انتظار المتعاملين بالبورصة تنفيذ صفقة جلوبال تيلكوم القابضة، لأنه عدم تنفيذ الصفقة سيدفع الشركة إلى زيادة رأس مالها وبالتالى سحب السيولة من السوق.
 
ثانيا- إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار عن إجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 6 مليارات جنيه، وهو ما يؤثر أيضا على السيولة.
 
ثالثا- أسعار الفائدة على الودائع منافس قوى لسوق المال، وهو ما يحجم من دخول سيولة جديدة للبورصة.
 
رابعاً- اضطرابات الأسواق الناشئة التى بدأت منذ عام، وبدأت تنحسر نسبياً فى أول عام 2019.
 

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