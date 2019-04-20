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السبت، 20 أبريل 2019 09:37 م
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مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة خفيفة جنوب بلغاريا

السبت، 20 أبريل 2019 08:44 م
مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة خفيفة جنوب بلغاريا تحطم طائرة -أرشيفية
أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما اليوم السبت إثر تحطم طائرة خفيفة جنوب بلغاريا .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع إثر انفصال أحد أجنحة الطائرة وسقوطها على الأرض بالقرب من استاد رياضى بقرية (اوريزير) البلغارية .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الطائرة من طراز (زودياك) ذات المقعدين، وـن التحقيقات بدأت للوقوف على أسباب الحادث .


وكانت طائرة بلغارية خفيفة قد تحطمت - فى الثانى من شهر أبريل الجارى - إثر اصطدامها بأحد الجبال فى مقدونيا الشمالية المجاورة؛ مما أسفر عن مصرع جميع ركابها الأربعة.

 

 


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