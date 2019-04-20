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مستقبل وطن بأسيوط: 124 ألف مواطن صوتوا فى الـ4 ساعات الأولى للاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 03:25 م
مستقبل وطن بأسيوط: 124 ألف مواطن صوتوا فى الـ4 ساعات الأولى للاستفتاء مستقبل وطن بأسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بأسيوط إن الـ 4 ساعات الأولى شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية للتعديلات الدستورية.

 

وكشفت غرفة عمليات المحافظة برئاسة المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة إن الإحصاءات الأولية لأعداد التصويت بمحافظة أسيوط بلغت 124 ألف و175 ناخباً حتى الساعة الواحدة ظهراً من اليوم الأول.

 

وأوضحت غرفة العمليات أن عمليات الاقتراع تسير فى يسر وسلاسة وسط زيادة الإقبال مشيرين إلى احتمالية زيادة الإقبال فى الساعات القادمة من مساء اليوم.

 

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف على العملية الانتخابية التى ستجرى فى 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقر انتخابى يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحى بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 

 

 


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