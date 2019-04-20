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خالد صلاح
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لبنان: توافد أعداد من المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 01:26 م
لبنان: توافد أعداد من المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور الاستفتاء
أ ش أ
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كثف المواطنون المصريون في لبنان، سواء من الجالية المصرية أو الذين تصادف وجودهم بها في الوقت الحالي، من مشاركتهم في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة الاقتراع داخل مقر السفارة في بيروت، خصوصا بعد فترة الظهيرة وانتهاء مواعيد العمل في أشغالهم.
وعلى الرغم من سوء أحوال الطقس، والتساقط الغزير للأمطار على فترات متقطعة، توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وقال بعضهم إنهم حضروا من مناطق تبعد مسافة ملحوظة عن مقر السفارة، إيمانا منهم بأهمية المشاركة وضروريتها على نحو يحقق المصلحة العامة للبلاد والشعب.
وبدا لافتا أن المشاركة في الاقتراع شملت مختلف الفئات والأعمار، حيث حضر كبار السن والشباب على قدم سواء، للإدلاء برأيهم في الاستفتاء، كما برز قيام سيدة مُسنة تستخدم كرسيا متحركا بالحضور إلى مقر اللجنة بمساعدة من أفراد عائلتها للمشاركة في الاقتراع.
ورفع عدد من المشاركين أعلام مصر أثناء مشاركتهم في عملية الاقتراع، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أثناء قيامهم بوضع بطاقات إبداء الرأي في صندوق الاقتراع، ورددوا الهتافات الداعمة لمصر والقيادة السياسية، مؤكدين أن التعديلات الدستورية تصب في صالح مصلحة الوطن واستقراره.


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